Преображение кошек из приюта: 16 фото до и после

Бытует мнение, что усатые-полосатые сами находят своих людей. А как же те, кто остался никому не нужным? Первое время после попадания в новый дом или приют они выглядят одинаково: напряженный взгляд, вжатая голова, полное отсутствие доверия.
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