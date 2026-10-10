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Живая Кубань

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Азовское море захватывает чужеродный всеядный грязевой краб, из-за него может сократиться число мидий

Азовское море захватывает чужеродный всеядный грязевой краб, из-за него может сократиться число мидий

Азовское море захватывает чужеродный всеядный грязевой краб, из-за него может сократиться число мидийВ Азовском морепоявился чужеродный всеядный грязевой краб может, и он может повлиять на экосистему Таманского залива.

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