Азовское море захватывает чужеродный всеядный грязевой краб, из-за него может сократиться число мидий

Азовское море захватывает чужеродный всеядный грязевой краб, из-за него может сократиться число мидийВ Азовском морепоявился чужеродный всеядный грязевой краб может, и он может повлиять на экосистему Таманского залива.
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