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Царьград

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В Мытищах в подвале дома на улице Колпакова нашли тайную жилую комнату

В Мытищах в подвале дома на улице Колпакова нашли тайную жилую комнату

В подвале многоквартирного дома на улице Колпакова в Мытищах оборудована комната для проживания со стиральной машиной, однако кто и на каком основании ею пользуется, пока неизвестно.

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