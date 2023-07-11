Президент Турции Реджеп Эрдоган сегодня ночью получил от Москвы ответ на вопрос о зерновой сделке. Такое мнение высказал военный корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин.
Эрдоган получил ответ Москвы на вопрос о зерновой сделке: Военкор намекнул на Одессу
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Grandad
Какого-военкора мнение выдается за свершившийся факт. Это уже прямое давления на Президента! Распоясался чересчур.
Ответить
18 час.
Андрей Stan
Надо прекращать помогать Пидоргану...))) Но не резко... Сначала эта сделка, потом выход русской армии на Дунай... ))) Дальше? Ну, у нет всей нужной информации... Могу лишь предполагать... а) Ситуация с Сирией; б) Туристы из России; в) турецкий импорт... ))) Наверняка есть ещё много нюансов позволяющих взять Пидоргана и всех турок за яйца... )))
Ответить
16 час.
Свежие комментарии