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Эрдоган получил ответ Москвы на вопрос о зерновой сделке: Военкор намекнул на Одессу

Эрдоган получил ответ Москвы на вопрос о зерновой сделке: Военкор намекнул на Одессу

Президент Турции Реджеп Эрдоган сегодня ночью получил от Москвы ответ на вопрос о зерновой сделке. Такое мнение высказал военный корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин.

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Комментарии
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Grandad
Какого-военкора мнение выдается за свершившийся факт. Это уже прямое давления на Президента! Распоясался чересчур.
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18 час.
Андрей Stan
Надо прекращать помогать Пидоргану...))) Но не резко... Сначала эта сделка, потом выход русской армии на Дунай... ))) Дальше? Ну, у нет всей нужной информации... Могу лишь предполагать... а) Ситуация с Сирией; б) Туристы из России; в) турецкий импорт... ))) Наверняка есть ещё много нюансов позволяющих взять Пидоргана и всех турок за яйца... )))
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16 час.

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