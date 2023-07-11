Эрдоган получил ответ Москвы на вопрос о зерновой сделке: Военкор намекнул на Одессу

Андрей Stan

Надо прекращать помогать Пидоргану...))) Но не резко... Сначала эта сделка, потом выход русской армии на Дунай... ))) Дальше? Ну, у нет всей нужной информации... Могу лишь предполагать... а) Ситуация с Сирией; б) Туристы из России; в) турецкий импорт... ))) Наверняка есть ещё много нюансов позволяющих взять Пидоргана и всех турок за яйца... )))