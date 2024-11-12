Пошутившую над терактом в «Крокусе» блогершу отчислили из колледжа

Блогершу из Владимирской области, которая пошутила в видео о теракте в «Крокус Сити Холле», отчислили из колледжа из-за длительных прогулов, сообщили РИА Новости в Александровском промышленно-правовом колледже.
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