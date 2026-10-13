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Культуромания

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Международный фестиваль вдохновляющего кино «ЛАМПА» объявил победителей

Международный фестиваль вдохновляющего кино «ЛАМПА» объявил победителей

11 октября в Перми завершился XIII Международный фестиваль короткометражных фильмов, клипов, роликов и рекламы «ЛАМПА».

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