Пострадавший при обрушении моста в Крыму находится в реанимации

Пострадавший при обрушении моста в Крыму мужчина находится в реанимации. Как сообщил в беседе с РЕН ТВ заведующий хирургическим отделением Джанкойской центральной районной больницы Нариман Мердымшаев, его состояние оценивается как тяжелое, но стабильное.