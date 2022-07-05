Выброшенный на берег «кит»: 7 фотофактов про экраноплан «Лунь»

На берегу Дербента появился ракетный корабль-экраноплан.В 2020 году в Дагестане на берегу Дербента появился ракетный корабль-экраноплан проекта 903 «Лунь» — первый экспонат будущего парка «Патриот», который здесь планируют открыть в 2023 году.