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Выброшенный на берег «кит»: 7 фотофактов про экраноплан «Лунь»

Выброшенный на берег «кит»: 7 фотофактов про экраноплан «Лунь»

На берегу Дербента появился ракетный корабль-экраноплан.В 2020 году в Дагестане на берегу Дербента появился ракетный корабль-экраноплан проекта 903 «Лунь» — первый экспонат будущего парка «Патриот», который здесь планируют открыть в 2023 году.

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