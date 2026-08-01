Глава МВД Испании обвинил ряд стран ЕС в безответственной позиции по Сеуте

Министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка заявил, что некоторые страны Евросоюза заняли эгоистичную и безответственную позицию на фоне призывов временно исключить Испанию из Шенгенской зоны.
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