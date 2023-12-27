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Украинские изменники: «Отечеству мы будем полезнее в Европе, чем на поле боя»

Украинские изменники: «Отечеству мы будем полезнее в Европе, чем на поле боя»

Украинский президент Владимир Зеленский объявил о нехватке в армии полумиллиона штыков. Так как брать их неоткуда, Верховной Радой готовятся поправки в законодательстве (призывные ограничения существенно сужаются).

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Комментарии
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J
Jubar
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Гарий Щерба
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