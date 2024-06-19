Эксперты Delphi Digital рассказали о быстрах темпах принятия криптовалют

Отчет экспертов Delphi Digital: Кривая популярности криптовалют против Интернета. Эксперты Delphi Digital провели сравнительное исследование развития криптовалют и Интернета, выявив, что криптовалюты еще не достигли "точки перегиба", после которой начинается массовое принятие.
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