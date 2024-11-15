Forbes: Штурм Купянска ВС РФ стал зловещим знаком для ВСУ

Штурмовые подразделения РФ на окраинах Купянска появились будто из воздуха. Об этом пишет Forbes. Описывая атаку российских военнослужащих, в публикации признали, что ВС РФ раньше неоднократно прибегали к тактике штурма малыми группами.
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