Каждый пятый опрошенный россиянин рассказал о намерении купить дачу в этом году

Среди опрошенных жителей России 45% имеют в собственности дачу или участок. Еще 12% планируют арендовать дачу или дом на летний сезон, а 17% планируют покупку, говорится в результатах опроса «Яндекс Рекламы», с которыми ознакомились «Известия» 8 апреля.