Актер Александр Петров купил особняк у элитного Рублево-Успенского шоссе

Вскоре в семье артиста ожидается пополнение Российский актер Александр Петров и его супруга Виктория Антонова приобрели дом в элитном поселке, расположенном между Новорижским и Рублево-Успенским шоссе, сообщает Super.
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