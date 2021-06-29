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Насмешка и презрение: что ждет россиян после отказа от доллара

Мнением американской гегемонии поделился китайский экономист. Научный сотрудник Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Чэнь Ицзюнь высказал мнение о том, чем чреват для России отказ от доллара.

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