Насмешка и презрение: что ждет россиян после отказа от доллара

Мнением американской гегемонии поделился китайский экономист. Научный сотрудник Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Чэнь Ицзюнь высказал мнение о том, чем чреват для России отказ от доллара.
Мнением американской гегемонии поделился китайский экономист. Научный сотрудник Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Чэнь Ицзюнь высказал мнение о том, чем чреват для России отказ от доллара.
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