В Архангельске продолжается строительство соцдомов на улице Воронина

Они возводятся в столице Поморья в рамках первой программы расселения аварийного жильяОни возводятся в столице Поморья в рамках первой программы расселения аварийного жилья— С вводом в эксплуатацию этих новостроек завершим в областной столице региональную программу расселения жилья, признанного аварийным до 1 января 2017 года.