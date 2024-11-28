Тревожно в Славянске-на-Кубани! Глава обратился к населению: мост устоял, БПЛА – не трогать и не фотографировать

В своем обращении к жителям Синяговский призвал проявлять осторожность. При обнаружении частей беспилотников он рекомендовал не трогать их, поскольку существует опасность заражения токсичными веществами или взрыва заминированных элементов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии