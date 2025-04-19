Глава правительства Малайзии призвал регионы к единству с центром

Штаты, входящие в Малайзию должны быть готовы к изменениям в мире и быть едины с федеральным центром, заявил премьер-министр страны Анвар Ибрагим 19 апреля на совещании по развитию одного из таких штатов Саравака, сообщает издание Malay Mail.