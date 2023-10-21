Госинспекция приняла участие в операции ´Арсенал´.

Хранение незарегистрированного оружия и боеприпасов является серьезной проблемой, которая несет в себе опасность для общества и потенциально способствует увеличению нарушений природоохранного законодательства.
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