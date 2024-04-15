В Челябинске начинаются репетиции Парада Победы

На этой неделе в Челябинске стартуют репетиции торжественного построения к Дню Победы. Как передает корреспондент РИА «Новый День», первая репетиция торжественного построения войск Челябинского гарнизона состоится в Челябинске в среду, 17 апреля.
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