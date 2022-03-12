Александр Горшков: «Ни о каком альтернативном Гран-при речи не шло. Приглашение спортсменов из других стран – это фантазии журналистов»

Глава Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Горшков опроверг информацию возможном появлении в России альтернативной серии Гран-при в следующем сезоне.

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