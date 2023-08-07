В Хиросиме вчера вспоминали атомную бомбардировку города 6 августа 1945 года. В тот день город был практически полностью уничтожен, жертвами в один момент стали десятки тысяч японцев, простых горожан.
"Тот, чьё имя нельзя называть..."
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Samarium
Видимо японцы благодарны стране " оплоту демократии и свободы" за все это, коли позволяете пиндосам делать сейчас с вами все, что им угодно....Как говорится, что заслуживаете, то и имеете....и ни капельки вас не жалко....
Ответить
13 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
А где гордость САМУРАЯ????Японцы предали Японию...встав на колени перед НАГЛОСКУНСАМИ..и целуя им ЖО..У.
Ответить
13 час.
Валентин Щербаков
Ничего нового Гутерриш не сообщил, он трусливая, подлая тварь, забыв сказать, что Штаты бомбили Хиросиму и Нагасаки, он пиндосовский выкормыш и жополиз, гнать надо его из ООН...
Ответить
11 час.
Свежие комментарии