Школьная программа по литературному чтению за 3 класс

Мифы и легенды Храбрый Персей ☆ читать ☆ Все мифы и легенды Басни Крылов Иван Андреевич Ворона и Лисица ☆ читать ☆ Зеркало и Обезьяна ☆ читать ☆ Мартышка и Очки ☆ читать ☆ Все басни Сказки Докучные сказки Русские народные сказки Иван-царевич и серый волк ☆ читать ☆ слушать ☆ Сестрица Аленушка и братец Иванушка ☆ читать ☆ слушать ☆ Сивка-бурка ☆ читать ☆ слушать ☆ Литературные (авторские) сказки Андерсен Ганс Христиан Гадкий утенок ☆ читать ☆ слушать ☆ Бианки Виталий Валентинович Мышонок Пик ☆ читать ☆ Гаршин Всеволод Михайлович Лягушка-путешественница ☆ читать ☆ слушать ☆ Мамин-Сибиряк Дмитрий Саркисович Алёнушкины сказки ☆ читать ☆ Сказка про храброго зайца – длинные уши, косые глаза, короткий хвост ☆ читать ☆ Некрасов Николай Алексеевич Дедушка Мазай и зайцы ☆ читать ☆ Одоевский Владимир Федорович Мороз Иванович ☆ читать ☆ Паустовский Константин Георгиевич Растрепанный воробей ☆ читать ☆ Пушкин Александр Сергеевич Сказка о царе Салтане … ☆ читать ☆ слушать ☆ Соколов-Микитов Иван Сергеевич Листопадничек ☆ читать ☆ Рассказы Астафьев Виктор Петрович Капалуха ☆ читать ☆ Белов Василий Иванович Ещё про Мальку ☆ читать ☆ Малька провинилась ☆ читать ☆ Горький Максим Случай с Евсейкой ☆ читать ☆ слушать ☆ Драгунский Виктор Юзефович Друг детства ☆ читать ☆ Он живой и светится ☆ читать ☆ Ермолаев Юрий Иванович Воспитатели ☆ читать ☆ Проговорился ☆ читать ☆ Житков Борис Степанович Про обезьянку ☆ читать ☆ Зощенко Михаил Михайлович Великие путешественники ☆ читать ☆ Золотые слова ☆ читать ☆ Кассиль Лев Абрамович Отметки Риммы Лебедевой ☆ читать ☆ Куприн Александр Иванович Слон ☆ читать ☆ Носов Николай Николаевич Телефон ☆ читать ☆ Федина задача ☆ читать ☆ Остер Григорий Бенционович Как получаются легенды ☆ читать ☆ Платонов Андрей Платонович Ещё мама ☆ читать ☆ Цветок на земле ☆ читать ☆ Пришвин Михаил Михайлович Моя родина ☆ читать ☆ Толстой Лев Николаевич Акула ☆ читать ☆ Какая бывает роса на траве ☆ читать ☆ Куда девается вода из моря? ☆ читать ☆ Лев и собачка ☆ читать ☆ ☆ слушать ☆ Прыжок ☆ читать ☆ Шергин Борис Викторович Собирай по ягодке – наберешь кузовок ☆ читать ☆ Все рассказы Стихотворения Бальмонт Константин Дмитриевич Гномы ☆ читать ☆ Золотое слово ☆ читать ☆ Фея и снежинки ☆ читать ☆ У чудищ ☆ читать ☆ Барто Агния Львовна В театре ☆ читать ☆ Разлука ☆ читать ☆ Благинина Елена Александровна Котёнок ☆ читать ☆ Кукушка ☆ читать ☆ Блок Александр Александрович Ветхая избушка ☆ читать ☆ Ворона ☆ читать ☆ Сны ☆ читать ☆ Бунин Иван Алексеевич Густой зелёный ельник у дороги…☆ читать ☆ Детство ☆ читать ☆ Полевые цветы ☆ читать ☆ Есенин Сергей Александрович Черёмуха ☆ читать ☆ Лермонтов Михаил Юрьевич Из Гёте (Горные вершины.