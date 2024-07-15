НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Дети в школе

1 подписчик

Школьная программа по литературному чтению за 3 класс

Школьная программа по литературному чтению за 3 класс

Мифы и легенды Храбрый Персей ☆ читать ☆   Все мифы и легенды   Басни Крылов Иван Андреевич Ворона и Лисица ☆ читать ☆ Зеркало и Обезьяна ☆ читать ☆ Мартышка и Очки ☆ читать ☆   Все басни   Сказки Докучные сказки   Русские народные сказки Иван-царевич и серый волк ☆ читать ☆ слушать ☆ Сестрица Аленушка и братец Иванушка ☆ читать ☆ слушать ☆ Сивка-бурка ☆ читать ☆ слушать ☆   Литературные (авторские) сказки Андерсен Ганс Христиан Гадкий утенок ☆ читать ☆ слушать ☆   Бианки Виталий Валентинович Мышонок Пик ☆ читать ☆   Гаршин Всеволод Михайлович Лягушка-путешественница ☆ читать ☆ слушать ☆   Мамин-Сибиряк Дмитрий Саркисович Алёнушкины сказки ☆ читать ☆ Сказка про храброго зайца – длинные уши, косые глаза, короткий хвост ☆ читать ☆ Некрасов Николай Алексеевич Дедушка Мазай и зайцы ☆ читать ☆   Одоевский Владимир Федорович Мороз Иванович ☆ читать ☆   Паустовский Константин Георгиевич Растрепанный воробей ☆ читать ☆   Пушкин Александр Сергеевич Сказка о царе Салтане … ☆ читать ☆ слушать ☆   Соколов-Микитов Иван Сергеевич Листопадничек ☆ читать ☆   Рассказы Астафьев Виктор Петрович Капалуха ☆ читать ☆   Белов Василий Иванович Ещё про Мальку ☆ читать ☆ Малька провинилась ☆ читать ☆   Горький Максим Случай с Евсейкой ☆ читать ☆ слушать ☆   Драгунский Виктор Юзефович Друг детства ☆ читать ☆ Он живой и светится ☆ читать ☆   Ермолаев Юрий Иванович Воспитатели ☆ читать ☆ Проговорился ☆ читать ☆   Житков Борис Степанович Про обезьянку ☆ читать ☆   Зощенко Михаил Михайлович Великие путешественники ☆ читать ☆ Золотые слова ☆ читать ☆   Кассиль Лев Абрамович Отметки Риммы Лебедевой ☆ читать ☆   Куприн Александр Иванович Слон ☆ читать ☆   Носов Николай Николаевич Телефон ☆ читать ☆ Федина задача ☆ читать ☆   Остер Григорий Бенционович Как получаются легенды ☆ читать ☆   Платонов Андрей Платонович Ещё мама ☆ читать ☆ Цветок на земле ☆ читать ☆   Пришвин Михаил Михайлович Моя родина ☆ читать ☆   Толстой Лев Николаевич Акула ☆ читать ☆ Какая бывает роса на траве ☆ читать ☆ Куда девается вода из моря? ☆ читать ☆ Лев и собачка ☆ читать ☆ ☆ слушать ☆ Прыжок ☆ читать ☆   Шергин Борис Викторович Собирай по ягодке – наберешь кузовок ☆ читать ☆   Все рассказы   Стихотворения Бальмонт Константин Дмитриевич Гномы ☆ читать ☆ Золотое слово ☆ читать ☆ Фея и снежинки ☆ читать ☆ У чудищ ☆ читать ☆   Барто Агния Львовна В театре ☆ читать ☆ Разлука ☆ читать ☆   Благинина Елена Александровна Котёнок ☆ читать ☆ Кукушка ☆ читать ☆   Блок Александр Александрович Ветхая избушка ☆ читать ☆ Ворона ☆ читать ☆ Сны ☆ читать ☆   Бунин Иван Алексеевич Густой зелёный ельник у дороги…☆ читать ☆ Детство ☆ читать ☆ Полевые цветы ☆ читать ☆   Есенин Сергей Александрович Черёмуха ☆ читать ☆   Лермонтов Михаил Юрьевич Из Гёте (Горные вершины.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх