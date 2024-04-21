Bild: Иран может начать производство ядерного оружия через несколько недель

Автор: Максим Попов Фото: wikimedia commons / Mehr News Agency, CC BY 4.0 21 апреля 2024, 01:32 — Общественная служба новостей — ОСН Иран вплотную подошел к созданию ядерного оружия, производство которого может начаться через несколько недель, заявил директор немецкого Центра продвинутой безопасности, стратегических и интеграционных исследований Ульрих Шли.