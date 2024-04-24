Авторы новой экранизации «Мастера и Маргариты» не получают гонорары

Авторы кинокартины «Мастер и Маргарита», покинувшие страну, не получают гонорары от проката. Об этом информировала прессу глава Минкультуры России Ольга Любимова, передает корреспондент УтроNews со ссылкой на РБК.
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