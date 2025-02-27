Мотострелки уничтожили огневые точки ВСУ в ходе освобождения Новоандреевки в ДНР

Мотострелковый полк танковой дивизии группировки войск «Центр» в ходе освобождения населенного пункта Новоандреевка Донецкой Народной Республики (ДНР) уничтожил основные огневые точки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в прилегающих к населенному пункту лесополосах.
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