Федоров о 2:1 с «Динамо»: «ЦСКА добавил в 3-м периоде – и все получилось. Аккуратно играли сегодня»

Сергей Федоров подвел итоги матча с «Динамо» (2:1) в 1/4 финала Кубка Гагарина. – Интересная игра, хорошее начало было.

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