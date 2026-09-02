Врач Конев рассказал о хобби, которые могут защитить мозг от деменции

Доктор медицинских наук, врач-кардиолог Юрий Конев в беседе с НСН заявил, что любое хобби принесет пользу мозгу, если заниматься им искренне и с интересом.
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