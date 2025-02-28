18-летний житель Мылинки трижды вонзил нож в спящего отца

Отец и сын долгое время ссорились и находились друг с другом в неприязненных отношениях.В прокуратуре Брянской области рассказали сегодня о том, что в СУ СК России по Брянской области завершили следственные действия по уголовному делу в отношении 18-летнего жителя Карачевского района.
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