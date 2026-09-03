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Царьград

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«Массово и точечно»: Forbes узнал о новой тактике России с FPV-дронами

«Массово и точечно»: Forbes узнал о новой тактике России с FPV-дронами

Беспилотники вместо артиллерии: стало известно о новой тактике ВС России.Российские войска кардинально изменили подход к ведению боевых действий на Украине, делая ставку на FPV-беспилотники.

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