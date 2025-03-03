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DS: ВС РФ взяли под огневой контроль всю логистику ВСУ в Курской области

DS: ВС РФ взяли под огневой контроль всю логистику ВСУ в Курской области

Российские военные взяли под огневой контроль всю логистику украинской армии на территории Курской области, уничтожив большое количество техники противника, сообщил военно-аналитический портал Deep State.

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