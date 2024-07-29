Некоторые автобусные маршруты Петербурга изменят свое движение из-за проведения футбольного матча

Изменения будут введены 30 июля с 18:00 Болельщиков и жителей Санкт-Петербурга предупреждают, что в связи с футбольным матчем на «Газпром Арене» 30 июля с 18:00 до полуночи введут изменения в движении автобусов: - Автобус №29 будет курсировать от станции "Крестовский остров" до наб.