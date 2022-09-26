ЦСКА сменил владельца, «Барса» хочет вернуть Месси, Нидерланды и Хорватия в плей-офф Лиги наций, контрольные прокаты в фигурке, баскетбольный «Зенит» выиграл Суперкубок и другие новости

Доброе утро! Утренний дайджест новостей 📰 1. ЦСКА сменил владельца – 77,63% акций перешли от ВЭБ.РФ к «Баланс Эссет Менеджмент».
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