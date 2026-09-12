Путин: делящие мир на «сад» и «джунгли» мешают многополярности

Однополярная система, обслуживающая узкую группу стран, уходит в прошлое, а баланс сил перераспределяется в пользу глобального Юга и Востока, заявил президент России Владимир Путин 12 сентября на саммите БРИКС в Нью-Дели.
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