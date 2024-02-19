Полицейские в Хабаровском крае спасли мужчину из горящего дома

В вечернее время в селе Федоровка Хабаровского района произошло возгорание жилого здания. В это время старший инспектор по делам несовершеннолетних ОМВД России по Хабаровскому району майор полиции Татьяна Зырянцева ехала на автомобиле по служебным делам.
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