В Рождественском соборе Рязани будет совершаться литургия преждеосвященных Даров

В каждом из богослужений будут участвовать клирики нескольких благочиний епархии.В дни Святой Великой Четыредесятницы по средам, 12, 19, 26 марта и 9 апреля в Рождественском кафедральном соборе Рязани, как и в прошлые годы, будет совершаться Литургия преждеосвященных Даров в вечернее время.
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