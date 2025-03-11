В Рождественском соборе Рязани будет совершаться литургия преждеосвященных Даров

В каждом из богослужений будут участвовать клирики нескольких благочиний епархии.В дни Святой Великой Четыредесятницы по средам, 12, 19, 26 марта и 9 апреля в Рождественском кафедральном соборе Рязани, как и в прошлые годы, будет совершаться Литургия преждеосвященных Даров в вечернее время.