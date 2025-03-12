Западные спецслужбы оценили готовность России к компромиссам по Украине

Президент России Владимир Путин намеренно озвучил «максималистские» требования для прекращения огня и начала мирных переговоров по Украине, которые, как он знает, скорее всего, будут неприемлемы для Киева и европейских стран.
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