Во Владивостоке стремительно дорожают «квадраты»

Владивосток стал самым дорогим в России по стоимости первичной недвижимости среди крупных городов с населением меньше миллиона человек, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на данные исследования портала Restate.
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