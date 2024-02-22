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Во Владивостоке стремительно дорожают «квадраты»

Во Владивостоке стремительно дорожают «квадраты»

Владивосток стал самым дорогим в России по стоимости первичной недвижимости среди крупных городов с населением меньше миллиона человек, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на данные исследования портала Restate.

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