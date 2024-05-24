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Закон, порядок, государство

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В Иркутске директор студенческого городка одного из вузов подозревается в мошенничестве на сумму 16,8 млн рублей.

Злоумышленница занималась фиктивным трудоустройством в общежития студгородка подсобных рабочих, а начисленную номинальным сотрудникам заработную плату присваивала себе.

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