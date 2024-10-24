Театр имени М. Горького из Минска покажет в Кремле культовую рок-оперу «Граф Монте-Кристо».  

Никогда еще ведущие театральные проекты из Беларуси не отправлялись в тур по России. И вот единственное белорусское театральное шоу, которое с момента премьеры идёт только с аншлагами (!) увидят и в России.
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