Внедрение цифрового рубля в России может принести экономический эффект до 423 млрд рублей в год

Потенциальный экономический эффект от широкого внедрения цифрового рубля в России может составить до 423 млрд рублей в год, сообщили экономисты Центрального университета в исследовании, с которым ознакомились «Ведомости».
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