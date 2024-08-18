18 августа отмечаем Луков день или день Евстигнея-Житника. В деревнях начинали убирать лук, плели из него косы и развешивали дома.
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18 августа отмечаем Луков день или день Евстигнея-Житника. В деревнях начинали убирать лук, плели из него косы и развешивали дома.