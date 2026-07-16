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В Иране назвали условие возвращения к соглашению с США

В Иране назвали условие возвращения к соглашению с США

Иран готов вернуться к соглашению с Соединенными Штатами, если Вашингтон сделает то же самое. Об этом заявил член комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Ахмад Бахшаеш Ардестани, передает РИА Новости.

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