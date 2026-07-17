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Аргументы и Факты

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МИД РФ выпустил марку к 150-летию со дня рождения дипломата Литвинова

МИД РФ выпустил марку к 150-летию со дня рождения дипломата Литвинова

Историко-документальный департамент МИД России совместно с АО «Марка» выпустили почтовую марку, посвященную 150-летию со дня рождения государственного деятеля и дипломата Максима Литвинова (1876-1951) в рамках реализации проекта «История российской дипломатии».

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