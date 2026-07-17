МИД РФ выпустил марку к 150-летию со дня рождения дипломата Литвинова

Историко-документальный департамент МИД России совместно с АО «Марка» выпустили почтовую марку, посвященную 150-летию со дня рождения государственного деятеля и дипломата Максима Литвинова (1876-1951) в рамках реализации проекта «История российской дипломатии».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии