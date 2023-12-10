Скандинавский скрест. День 11-й. Бучески вместо Нягу, все хозяйки в 1/4 финала, потерянная Венгрия

Несмотря на проблемы с посещаемостью матчей женского чемпионата мира, организаторы довольны продажами билетов. На матче основного раунда Сербия — Польша в 12-тысячном зале в Хернинге присутствовали всего 511 зрителей. Чуть больше половины мест были заняты и на матчах сборной Дании. За встречей Дания — Чили наблюдали 7 тысяч человек, а за игрой Дания — Япония — чуть больше шести. Организаторам даже пришлось накрыть верхние ряды чёрной тканью, чтобы скрыть пустоту. — На самом деле мы вполне довольны. Мы этого и ожидали. Впереди у нас матчи, на которые не распродано считанное количество билетов. Сейчас датчане бережнее относятся к расходам, ведь билет для взрослого стоит 91 евро. Однако мы считаем, что продукт, который производим, стоит этих денег. Тем более билет даёт проход на все три матча игрового дня, а также в фан-зону, где можно здорово провести время. Снижать цену мы не планируем, — сказал заместитель главы датской федерации гандбола Ян Кампман. Однако сотрудник норвежской федерации гандбола Ларс Квам заявил, что цены снижаться не будут. — Мы не снизим цены на билеты. Да, зрителей стало меньше, но в целом атмосферой мы довольны, — сказал функционер.

КузнецовВВ

В Норвегии так же, как и в Дании, обеспокоены посещаемостью матчей женского чемпионата мира. На матч Норвегия — Ангола организаторы снизили стоимость билетов, чем привлекли болельщиков на трибуны (6800 мест были заняты). На следующий матч хозяек со словенками цены вернулись к прежним значениям, что вновь отпугнуло зрителей (5,5 тысяч проданных билетов). Гандболистки сборной Норвегии хотят, чтобы организаторы снизили цены на два последних матча в Тронхейме (на 9-тысячной арене) — заключительный в основном раунде и четвертьфинал. — Обидно, что мы не снижаем цены и не заполняем зал. Я не думаю, что те, кто уже купил билеты, на это негативно отреагируют. Я думаю, это поможет собрать больше людей в зале. И это то, чего мы хотим, — сказала Марен Ордаль. — Если организаторы увидят, что свободных мест много, им придётся снизить цены. Больше всего нам нравится, когда в зале есть жизнь, когда нас громко поддерживают. И нам это особенно понадобится в воскресенье в матче с Францией, — отметила Камилла Херрем. Однако сотрудник норвежской федерации гандбола Ларс Квам заявил, что цены снижаться не будут. — Мы не снизим цены на билеты. Да, зрителей стало меньше, но в целом атмосферой мы довольны, — сказал функционер.