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Скандинавский скрест. День 11-й. Бучески вместо Нягу, все хозяйки в 1/4 финала, потерянная Венгрия

Скандинавский скрест. День 11-й. Бучески вместо Нягу, все хозяйки в 1/4 финала, потерянная Венгрия

В субботу на женском чемпионате мира определились три участника плей-офф, а также были, по сути, разрушены мечты одной из самых многообещающих сборных Европы.

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Комментарии
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КузнецовВВ
Несмотря на проблемы с посещаемостью матчей женского чемпионата мира, организаторы довольны продажами билетов. На матче основного раунда Сербия — Польша в 12-тысячном зале в Хернинге присутствовали всего 511 зрителей. Чуть больше половины мест были заняты и на матчах сборной Дании. За встречей Дания — Чили наблюдали 7 тысяч человек, а за игрой Дания — Япония — чуть больше шести. Организаторам даже пришлось накрыть верхние ряды чёрной тканью, чтобы скрыть пустоту. — На самом деле мы вполне довольны. Мы этого и ожидали. Впереди у нас матчи, на которые не распродано считанное количество билетов. Сейчас датчане бережнее относятся к расходам, ведь билет для взрослого стоит 91 евро. Однако мы считаем, что продукт, который производим, стоит этих денег. Тем более билет даёт проход на все три матча игрового дня, а также в фан-зону, где можно здорово провести время. Снижать цену мы не планируем, — сказал заместитель главы датской федерации гандбола Ян Кампман. Однако сотрудник норвежской федерации гандбола Ларс Квам заявил, что цены снижаться не будут. — Мы не снизим цены на билеты. Да, зрителей стало меньше, но в целом атмосферой мы довольны, — сказал функционер.
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13 час.
КузнецовВВ
В Норвегии так же, как и в Дании, обеспокоены посещаемостью матчей женского чемпионата мира. На матч Норвегия — Ангола организаторы снизили стоимость билетов, чем привлекли болельщиков на трибуны (6800 мест были заняты). На следующий матч хозяек со словенками цены вернулись к прежним значениям, что вновь отпугнуло зрителей (5,5 тысяч проданных билетов). Гандболистки сборной Норвегии хотят, чтобы организаторы снизили цены на два последних матча в Тронхейме (на 9-тысячной арене) — заключительный в основном раунде и четвертьфинал. — Обидно, что мы не снижаем цены и не заполняем зал. Я не думаю, что те, кто уже купил билеты, на это негативно отреагируют. Я думаю, это поможет собрать больше людей в зале. И это то, чего мы хотим, — сказала Марен Ордаль. — Если организаторы увидят, что свободных мест много, им придётся снизить цены. Больше всего нам нравится, когда в зале есть жизнь, когда нас громко поддерживают. И нам это особенно понадобится в воскресенье в матче с Францией, — отметила Камилла Херрем. Однако сотрудник норвежской федерации гандбола Ларс Квам заявил, что цены снижаться не будут. — Мы не снизим цены на билеты. Да, зрителей стало меньше, но в целом атмосферой мы довольны, — сказал функционер.
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13 час.
Лена Мисько
&quot;После отличных 25 минут встречи мадьярская сборная рассыпалась под давлением противника. Впрочем, подопечные Владимира Головина имеют свойство это делать и без давления&quot;. БЦ о новых участниках плей-офф и прежних разочарованиях. https://handballfast.com/news/73227-skandinavskii-skrest-den-11-i-buceski-zamenila-ronaldu-xoziaiki-v-14-finala-poteriannaia-vengriia
Скандинавский скрест. День 11-й. Бучески заменила Роналду, хозяйки в 1/4 финала, потерянная Венгрия - Гандбол. Сайт «Быстрый центр»
Гандбол. Сайт «Быстрый центр»
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13 час.

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