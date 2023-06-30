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Брэдли Бил об игре с Букером, Дюрэнтом и Эйтоном: «Соперникам «Финикса» не позавидуешь, не правда ли?»

Звездный новобранец «Вашингтона» Брэдли Бил поделился ожиданиями от выступления за звездную команду. «Соперникам «Финикса» не позавидуешь, не правда ли? Кевин Дюрэнт, Девин Букер, Деандре Эйтон.

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