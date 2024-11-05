Вучич: РФ не бомбила Сербию, в этом разница с Западом

Дмитрий Гурин

Сербия сама никогда и не присоединится.............. но вот "присоединить для общего плодотворного развития" штаты с бриттами могут. Хотя учитывая экономические проблемы могут и попридержать свои решения. Им карачун светит так что может быть издохнут раньше.