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Вучич: РФ не бомбила Сербию, в этом разница с Западом

Вучич: РФ не бомбила Сербию, в этом разница с Западом

РИА Новости/Стрингер РФ никогда не бомбила Сербию и не отнимала у нее Косово, в этом и заключается ее разница с Западом, заявил президент Сербии Александр Вучич в эфире местного телеканала Happy TV.

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Комментарии
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Дмитрий Гурин
Сербия сама никогда и не присоединится.............. но вот &quot;присоединить для общего плодотворного развития&quot; штаты с бриттами могут. Хотя учитывая экономические проблемы могут и попридержать свои решения. Им карачун светит так что может быть издохнут раньше.
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