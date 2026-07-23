Apple анонсирует серьёзное обновление Mac mini и MacBook Neo в 2026–2027 году

Apple готовит крупное обновление линейки Mac mini, запланированное на 2026 год. По данным инсайдера Марка Гурмана, компания выпустит две версии новых компьютеров с процессорами M6 и M5 Pro, которые сменят текущие M4 и M4 Pro.
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