Средний чек ипотеки в России продолжает снижаться на фоне высоких рыночных ставок

По оценке ВТБ, в октябре 2023 года общерыночные продажи ипотеки в России составили около 280 миллиардов рублей, что на 25% меньше по сравнению с сентябрем текущего года и на 60% по сравнению с октябрем прошлого года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии