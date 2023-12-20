Хакеры атакуют АЗС. В Иране заблокированы заправки

Кибератака вывела из строя почти 70% иранских автозаправочных станцийВ Иране произошел значительный сбой в работе сети распределения бензина: почти 70% автозаправочных станций не работают из-за кибератаки.
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